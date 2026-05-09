Ciclismo, domani il Giro della Romagna, un diamante in palio per le cicliste

LUGO. E’ fissato per domani il 45esimo Giro della Romagna, manifestazione cicloturistica non agonistica articolata su quattro percorsi con partenza e arrivo a Lugo nel Centro sportivo di Madonna delle Stuoie. E’ una Gran Fondo tra le più longeve e conosciute nel panorama nazionale, che richiama ogni anno a Lugo migliaia di pedalatori provenienti da varie parti d’Italia, oltre che dalla Regione e da quelle limitrofe. L’attrattività è data dalla bellezza e tecnicità dei percorsi, diversificati per lunghezza e difficoltà: 62, 86, 138 e 160 i chilometri da percorrere con dislivelli rispettivamente di 255, 1.028, 2.000 e 2.500 metri. Percorsi che sono adatti a ogni tipo di pedalatore, da quelli che non hanno fretta fino ai competitivi. Molti di questi, specie col percorso sulla Sambuca, utilizzano questa Gran Fondo anche come preparazione per quelle agonistiche delle settimane successive, sulla riviera adriatica. In programma anche il pasta party, le premiazioni delle prime 25 società, il diamante a estrazione tra le cicliste partecipanti e il pacco-gara con prodotti locali. E-mail: info@ucfbaracca.it Info: www.ucfbaracca.it