Centro storico di Lugo: dal 13 dicembre parcheggi gratuiti dopo le 16.30

A partire da sabato 13 dicembre e fino al 31 dicembre, si potrà parcheggiare gratuitamente nel centro storico di Lugo, esclusi i circondari, anche nei feriali dopo le 16.30.

La misura temporanea viene adottata dall’amministrazione comunale per agevolare lo shopping natalizio e riguarderà unicamente gli stalli blu del centro, dunque non le zone a disco orario né le aree pedonali.

«È stata considerata anche la possibilità di rendere la sosta gratuita per l’intera giornata nel periodo delle Festività - spiega la sindaca Elena Zannoni -, ma l’abbiamo scartata perché avrebbe finito per danneggiare i negozianti, limitando fortemente il ricambio, che è fondamentale per il commercio e i servizi. La scelta di rendere gratuita la sosta negli stalli blu del centro dopo le 16.30 è stata presa dopo esserci consultati con le associazioni di categoria».