Cade in moto e rovina sull’asfalto a Giovecca, 42enne trasportato in elimedica

Era in sella alla sua Yamaha800 quando, per motivi al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo della moto rovinando sull’asfalto. E’ accaduto poco dopo mezzogiorno in via Bastia, poco distante l’intersezione con via Gardizza, nell’abitato di Giovecca. Un 42enne procedeva in direzione Lavezzola-Lugo ed è caduto, poco distante dalla Casa del Popolo del paese (oggi sede del Pd), senza il coinvolgimento di altri mezzi nel sinistro. Il centauro è stato portato in elicottero all’ospedale e, per consentire le operazioni di soccorso, fino dopo le 13 la Polizia Locale ha interdetto la strada al traffico, che ora è tornato alla normalità.