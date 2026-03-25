Bassa Romagna, scherma: due grandi eventi organizzati dalla Società Schermistica Lughese

La Società Schermistica Lughese organizzerà in primavera due manifestazioni regionali di scherma. Il primo appuntamento è fissato per il weekend del 28 e 29 marzo al PalaBanca di Romagna – Palazzetto dello Sport di via Albert Bruce Sabin a Lugo, con il Campionato Regionale Giovani alle 4 armi e Assoluti alle 6 armi. La manifestazione si articola nelle due giornate con gare di fioretto, spada e sciabola nelle categorie Giovani (Under 20) e Assoluti, maschile e femminile. Sono attese diverse centinaia di atleti da tutta la regione. Sponsor principale dell’evento è Bcc Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese.

Il secondo appuntamento è il Festival Regionale Under 14 a squadre alle 6 armi, in programma a Massa Lombarda sabato 23 e domenica 24 maggio al Circolo Tennis e Padel di via Fornace di Sopra a Massa Lombarda. La gara coinvolgerà giovani schermidori e schermitrici della categoria Under 14 provenienti da tutta l’Emilia-Romagna, in una formula a squadre che valorizza l’identità e lo spirito di gruppo di ogni società sportiva. Sponsor principale dell’evento è Deco Industrie.

«Per il quarto anno consecutivo la Schermistica lughese organizza nella nostra città un importante evento sportivo regionale in uno sport che, a Lugo, è storicamente radicato - commenta Luigi Pezzi, vicesindaco di Lugo -. Il fatto, poi, che l’iniziativa si amplierà con un secondo evento a Massa Lombarda dimostra la tenacia e le capacità organizzative di una società che è da sempre un punto di riferimento per gli sportivi della nostra città. Per tutti i ragazzi del nostro territorio che praticano scherma, la possibilità di partecipare e assistere a un torneo di questo livello a pochi passi da casa significa vedere da vicino l’eccellenza schermistica della nostra regione».

«Nel nostro Circolo Tennis per un intero fine settimana le racchette lasceranno il posto a spade e fioretti - commenta Rosanna Massabeti, assessora di Massa Lombarda -. Il Festival Regionale Under 14 sarà una bella celebrazione dello sport nella sua dimensione giovanile, e quindi più pura e formativa. Un evento che siamo felici di ospitare, convinti del valore sociale e aggregativo dello sport». L’ingresso ai due eventi è libero.