Bassa Romagna. Rotaract dona un gruppo elettrogeno alla Protezione civile

Il 31 luglio una delegazione del Rotaract distretto 2072 ha consegnato un gruppo elettrogeno Tecnoware Power Systems del valore di oltre 500 euro al nucleo di Protezione civile della Bassa Romagna. L’apparecchiatura sarà utilizzata dai gruppi comunali di volontariato per la gestione delle emergenze.

Carlotta Sofia Carniato, rappresentante distrettuale Rotaract: «La speranza è che simili scenari non si verifichino più, ma dopo gli eventi alluvionali di questi anni ogni supporto alla Protezione civile è prezioso.»

Matteo Giacomoni, sindaco referente per la Protezione civile dell’Unione: «Ringraziamo il Rotaract per questa donazione e per l’attenzione al territorio. È significativo che dalla società civile continuino ad arrivare aiuti alla ricostruzione. Un importante segnale di coesione sociale.»