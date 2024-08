Bassa Romagna, potenziati i servizi notturni della Polizia locale, più controlli

La Polizia Locale della Bassa Romagna nel periodo estivo ha ampliato gli orari di copertura del territorio istituendo un servizio aggiuntivo che prevede, nei weekend, l’estensione delle attività fino alle ore 3 di notte.

Il potenziamento dei servizi notturni ha come obiettivo, non solo il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope e della velocità ma anche quello di un maggior presidio del territorio.

Il prolungamento del servizio in orario notturno interessa tutto il territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con posti di controllo di polizia stradale e pattugliamento, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità. L’attività prevista per i mesi estivi proseguirà fino a settembre.