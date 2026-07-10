Bassa Romagna. Più di 1.500 giovani alle attività estive

Sono più di 1.500 i ragazzi e gli adolescenti che stanno partecipando alle numerose attività estive organizzate dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, pensate per stimolare l’aggregazione sociale, la cittadinanza attiva e il potenziamento formativo. Il fulcro delle attività è rappresentato dal progetto “La bella estate 2026”, che conta già 1.335 iscritti tra gli 11 e i 16 anni. Fino al 31 luglio, questa iniziativa offre laboratori diffusi in modo capillare nei centri aggregativi di tutti i nove comuni dell’Unione, grazie a calendari flessibili e alla stretta collaborazione con le diverse realtà educative del territorio.

A questo si affianca il progetto “Giovani protagonisti - crescono in competenza”, rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 29 anni residenti nell’Unione. L’iniziativa, che ha già coinvolto 110 giovani e per la quale le iscrizioni sono ancora aperte, offre l’opportunità di fare esperienze concrete di volontariato e cittadinanza attiva all’interno di associazioni, cooperative sociali, parrocchie ed enti pubblici. I partecipanti possono mettersi in gioco in ambito educativo, sociale, culturale, informatico e linguistico, frequentando anche eventi formativi utili ad arricchire il proprio curriculum vitae.

Sul fronte scolastico, più di 100 studenti hanno già preso parte a “Boost - In”, un programma di potenziamento della lingua inglese finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus che si svolge nelle scuole secondarie di primo grado. Altri 120 ragazzi inizieranno i corsi alla fine dell’estate, nel periodo compreso tra il 31 agosto e l’11 settembre, e per queste sessioni sono ancora disponibili gli ultimi posti. Infine, a completare l’offerta estiva del territorio, resta pienamente operativo a Lugo lo spazio multifunzionale DesTeenAzione di via Amendola che, oltre a ospitare le attività della “Bella Estate” locale, garantisce l’accesso libero ai giovani in diverse giornate e fasce orarie.