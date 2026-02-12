Bassa Romagna, incontri sulle tematiche dell’adolescenza

FUSIGNANO. Continuano in Bassa Romagna gli incontri del progetto «Ti ascolto», per approfondire le tematiche dell’adolescenza dedicati a famiglie, insegnanti e operatori che lavorano con i ragazzi. Gli obiettivi proposti sono atti a sensibilizzare la comunità e le famiglie sulle difficoltà e le problematiche tipiche del periodo di crescita adolescenziale, nonché l’intercettazione precoce dei segnali di disagio.

Dopo il partecipato appuntamento del 31 gennaio all’auditorium di Fusignano con lo psicoterapeuta Alberto Pellai, gli incontri proseguono venerdì 20 febbraio alle 20.30 presso la sala Oriani di Bagnacavallo, in via Cadorna 10, con «Le persone oltre l’identità: parliamo di transgenerità in adolescenza e vita adulta»; l’incontro sarà condotto da Francesco Cicconetti, divulgatore per la comunità transgender e autore del libro Scheletro femmina (Mondadori, 2022).

Giovedì 12 marzo alle 20.30 nell’aula magna del Polo tecnico di Lugo, in via Lumagni 26, ci sarà «Pensare la scuola: imparare insegnando», a cura di Eleonora Orsi, insegnante e autrice del libro Chiudi gli occhi, immagina una scuola, e di Silvia Demozzi, docente associata in pedagogia generale, sociale e filosofia dell’educazione presso il dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna.

Il ciclo si concluderà venerdì 17 aprile alle ore 20.30 presso il centro civico di Conselice, in piazza Foresti 25, con «Adolescenti in relazione: l’Ai ci capisce? Cosa resta della comunicazione umana nell’epoca degli algoritmi», a cura di Nicola Donti, filosofo, docente e divulgatore.

Gli appuntamenti tematici si affiancano allo sportello «Ti ascolto» attivo già da quattro anni presso il Centro per le famiglie della Bassa Romagna, in viale Europa 128 a Lugo. Si tratta di uno spazio di ascolto che prevede percorsi gratuiti di consulenza psicoeducativa rivolti a famiglie, preadolescenti e adolescenti, insegnanti, educatori e operatori che lavorano con i ragazzi.

Allo sportello si accede su appuntamento.