Bassa Romagna, eventi informativi, giochi e letture per sensibilizzare nella lotta contro la zanzara tigre

bassa romagna

Per il secondo anno il Ceas Bassa Romagna propone due serate con le “Zanzariadi”, attività ludiche per promuovere la prevenzione e il contenimento della diffusione della zanzara tigre attraverso la divulgazione di pratiche corrette e comportamenti responsabili da adottare a livello domestico.

Sono due i momenti di sensibilizzazione in programma: giovedì 3 luglio a Conselice, in occasione dei “Giovedì d’estate” in piazza Foresti, e sabato 5 luglio a Cotignola, durante la “Festa della birra”.

In queste occasioni dalle 19.30 alle 22.30 sarà presente un punto informativo con attività educative rivolte a bambini, famiglie e cittadini, una serie di giochi e prove a tema zanzara per conoscere e imparare a difendersi, giochi di abilità e memoria, microscopi per vedere da vicino come sono fatte le zanzare. Le “Zanzariadi” sono pensate per veicolare, in maniera interattiva, informazioni utili per la prevenzione e la tutela della salute pubblica attraverso il coinvolgimento dei giovani, affinché possano farsi portavoce delle buone pratiche anche all’interno dei contesti familiari.

Presso il punto informativo sarà disponibile materiale divulgativo utile al trattamento dei focolai larvali nei contesti privati.

«La differenza, su molti temi, la si fa puntando sul senso civico e sullo spirito di comunità - sottolineano i sindaci di Conselice e Cotignola, Andrea Sangiorgi e Federico Settembrini -. La lotta alle zanzare è uno di questi: si vince solo se agiamo all’unisono. Eventi ludico-formativi come le “Zanzariadi” uniscono l’utile al dilettevole, coinvolgendo grandi e piccoli in modo efficace e divertente».