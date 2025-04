Bassa Romagna, “C’è posto per te”: parte il podcast dedicato al lavoro, ai concorsi e all’ente pubblico

Sono on-line l’episodio pilota e le prime due puntate di «C’è posto per te», il nuovo podcast di Radio Sonora realizzato in collaborazione col servizio Comunicazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ideato dall’Area Risorse Umane. Si tratta del primo video-podcast di Radio Sonora, che viene diffuso su tre diverse piattaforme: YouTube per il formato video (sul canale dell’Unione della Bassa Romagna, in una specifica playlist) e Spotify e Spreaker per il formato audio.

«Il mondo del lavoro negli ultimi tempi è cambiato tantissimo, insieme all’assetto valoriale delle persone, e dunque a quello che chiedono alla propria professione - spiega Francesca Cavallucci, dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Unione -. In pochi anni abbiamo osservato un turnover mai visto prima, comune al pubblico e al privato. Il nostro obiettivo è quello di attrarre giovani e nuove professionalità. Così, abbiamo scelto lo strumento del podcast, che ci consente di raccontare l’ente pubblico attraverso le storie di chi ci lavora, per scardinare gli stereotipi che ancora gravano su questo settore. Le nuove coordinate della pubblica amministrazione sono infatti il digitale, la flessibilità, lo smart working, le possibilità di crescita e la capacità di sviluppare progetti in ottiche sempre più trasversali. È quello che ci proponiamo di raccontare, facendo nel contempo informazione sulle possibilità occupazioni che via via si apriranno nei prossimi mesi all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna».

«C’è posto per te» è già sulle piattaforme digitali con le prime tre puntate: la puntata pilota in cui Francesca Cavallucci illustra le finalità del progetto e le motivazioni che hanno spinto l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna a raccontarsi, e le prime due interviste. La prima è la storia di Giovanna, dipendente del Servizio Ambiente ed Energia con alle spalle un’importante esperienza lavorativa come libera professionista, che punta a raccontare anche cosa significa lavorare all’area Territorio; un’intervista utile anche per chi volesse cimentarsi con il nuovo bando di concorso appena uscito, per un agronomo, figura del tutto nuova in Unione, che lavorerà nella stessa area. La seconda intervista coinvolge Martina e Daniele, due giovani Funzionari dell’Area Risorse Umane, che attraverso il loro percorso raccontano le possibilità di carriera negli enti pubblici e danno anche qualche utile consiglio a tutti coloro che intendono approcciarsi al mondo dei concorsi.

Le puntate del podcast si svilupperanno sotto forma di intervista, coinvolgendo ogni volta una persona diversa che lavora all’Unione per farle raccontare la propria storia personale e professionale, per capire le motivazioni che l’hanno condotta in Bassa Romagna e le hanno permesso di restarci.