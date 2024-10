Bassa Romagna, al via il censimento di popolazione e abitazioni

L’Istat - Istituto nazionale di statistica - lancia dal 7 ottobre il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che interesserà in tutta Italia un campione di famiglie nell’ultimo trimestre del 2024.

In Bassa Romagna, i comuni individuati dall’Istat come campioni sono quattro: Bagnacavallo, Cotignola, Lugo e Massa Lombarda.

Già dal 2018, Istat ha deciso di fare riferimento a un nuovo modello di rilevazione, che sostituisce i censimenti generali effettuati su tutta la popolazione e che avevano cadenza decennale (l’ultimo si è svolto nel 2011). La metodologia statistica è ora caratterizza dall’esecuzione di indagini campionarie annuali, che si svolgeranno da ottobre a dicembre, coinvolgendo un campione di famiglie, distribuite in diverse zone del territorio comunale e selezionate dall’Istat.

La rilevazione punta prevalentemente sull’auto-compilazione da parte delle famiglie coinvolte di un questionario online composto da alcune domande inerenti all’alloggio e al nucleo familiare. Le risposte dovranno fare riferimento alla propria situazione alla data del 6 ottobre 2024.

In Bassa Romagna le famiglie coinvolte sono circa 2.150: 1.100 nel comune di Bagnacavallo, 150 a Cotignola, 700 a Lugo e 200 a Massa Lombarda.

Le famiglie riceveranno delle lettere personalizzate con cui Istat le invita a compilare il questionario online e fornisce le relative istruzioni. Si tratta di una breve serie di domande - tempo stimato per le risposte circa 10 minuti - a cui le famiglie campione devono però obbligatoriamente rispondere: per questo, a partire da una certa data scatterà una fase di sollecito con l’invio di lettere, da parte dell’Istat, a quanti non avranno ancora risposto.

I cittadini potranno compilare il questionario online, in totale autonomia, fino al 9 dicembre. In caso di mancata compilazione, dal 12 novembre le famiglie saranno contattate da rilevatori incaricati dal Comune o da personale comunale.

Le famiglie interessate potranno chiedere maggiori informazioni contattando l’ufficio anagrafe del proprio Comune.