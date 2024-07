Bagnara, un codice Qr per informare sui luoghi più importanti del paese

A Bagnara di Romagna quindici luoghi di interesse del borgo e del forese sono stati dotati di un codice Qr per dare informazioni ai visitatori.

Cittadini e turisti potranno inquadrare con il proprio smartphone le nuove targhette dorate per consultare le principali informazioni storiche e una mappa interattiva del borgo, dove poter scoprire tutti gli altri luoghi di interesse culturale.

I siti sui quali si possono trovare i codici Qr sono la Rocca sforzesca e il Museo del castello, i musei parrocchiali, la chiesa arcipretale di San Giovanni Battista e Sant’Andrea apostolo, la chiesa della natività (ora auditorium parrocchiale), il santuario della beata Vergine del soccorso, la biblioteca comunale “Il Torrioncello” e l’archivio storico.

E ancora: i codici Qr sono anche a Villa Morsiani, l’area di ripristino ecosistemi e sito archeologico denominata “Prati di Sant’Andrea”, la porta civica, il borgo, il palazzo comunale, palazzo Fabbri (ora «Locanda di Bagnara»), il murales di Caterina Sforza, la cappella dedicata a San Luigi Gonzaga, Il molino Piani (ora il ristorante “Il Molinello”).

«Si tratta di un progetto per valorizzare e rendere più smart l’accesso alla nostra Bagnara, che è uno dei borghi più belli d’Italia - rimarca in proposito l’assessore comunale alla Cultura, Daniela Pini -. Siamo molto fieri di aver arricchito il paese con questo strumento, supporto fondamentale per la fruizione dei luoghi storici e di interesse culturale».

Il progetto è stato sviluppato grazie all’assessorato alla Cultura del Comune di Bagnara di Romagna e sotto l’egida della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.