Sarà una grande festa lunga due giorni quella in programma a Bagnacavallo venerdì e sabato in occasione della conclusione del percorso di riqualificazione del Centro culturale Le Cappuccine e del riallestimento del Museo civico. L’evento, dal titolo “Cappuccine Cinquanta”, intende celebrare inoltre il 50° anniversario del Centro culturale Le Cappuccine, inaugurato il 25 settembre 1976.

Gli interventi, avviati nel 2023, hanno riguardato il recupero dell’ex “Casa del Custode”, i lavori di rigenerazione realizzati con i fondi del Pnrr e, da ultimo, l’adeguamento impiantistico dell’intero complesso, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il recupero dei locali destinati alla Fototec@. Quest’ultimo intervento ha avuto un costo complessivo di 820mila euro, di cui circa 395mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna grazie a un contributo ottenuto dal Comune partecipando a un bando per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico a destinazione culturale.

«Festeggiamo non tanto la conclusione di un percorso quanto un nuovo inizio per il Centro culturale Le Cappuccine – commentano il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora alla Cultura Caterina Corzani -. Riconsegniamo alla comunità spazi nuovi e altri già conosciuti, ma completamente riqualificati grazie al contributo della Regione, per un Centro culturale che continuerà a essere il centro propulsore della cultura bagnacavallese».

L’inaugurazione si svolgerà venerdì a partire dalle 17 con un momento istituzionale. Il programma, coordinato da Francesca Benini, prevede un intervento di Patrizia Carroli, che ripercorrerà la storia del complesso. Giuseppe Masetti, direttore del Centro culturale dal 2001 al 2014, racconterà la stagione del centro all’alba del ventunesimo secolo, mentre Claudio Leombroni parlerà su “I Centri culturali nella nuova legge quadro della cultura”.

Nella seconda parte dell’incontro l’architetto Alessandro Bucci illustrerà i lavori di riqualificazione, mentre il visual designer Wladimiro Bendandi di D+ studio presenterà la nuova identità del Centro culturale. A chiudere sarà il direttore del Centro culturale Davide Caroli con “Le Cappuccine, di nuovo”, dedicato a spazi, servizi e sguardi per il futuro. Al termine, taglio del nastro e piccolo aperitivo.

Sabato si avrà invece la possibilità di vivere gli spazi del Centro culturale con un open day. Si inizierà alle 10 nella nuova sala didattica con letture per bambini dai 2 ai 6 anni. Alle 15 aprirà il Laboratorio di incisione “Ermes Bajoni”, con una dimostrazione di stampa a cura di Andrea Tampieri. Dalle 15 alle 18, nell’atrio della Biblioteca, sarà visitabile la mostra documentaria “1946-2026. 80 anni di Repubblica”, a cura di Patrizia Carroli. Sempre dalle 15 alle 18 sarà possibile scoprire i nuovi spazi della Fototec@, con l’illustrazione dei fondi a cura di Andrea Pezzi, e visitare la vetrina di albi illustrati, fumetti, divulgazione e narrativa, a cura di Elisabetta Cannata. Alle 16.30 il direttore Davide Caroli guiderà assieme a Martina Piacente la visita alla Pinacoteca. Informazioni: 0545 280911-913.