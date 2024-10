Bagnacavallo, raccolta di fondi per i progetti di inclusione degli alunni disabili

L’agriturismo Palazzo Baldini, ha ospitato la serata di apertura dell’ anno sociale 2024/2025 del Lions Club Bagnacavallo.

Presenti per l’amministrazione comunale l’assessore Fabio Bassi, per il Distretto Lions 108A il tesoriere Giuseppe Cortesi e il direttore del Distretto scolastico di Bagnacavallo e Villanova Moreno Folli.

Il presidente del Lions Club Bagnacavallo, Michela Michelini, ha introdotto la serata elencando alcuni dei service che caratterizzano la storia del club e rinnovato l’impegno a sostegno di progetti mirati ai bisogni della collettività in sinergia con l’amministrazione e le altre associazioni del territorio. La riunione conviviale è stata l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi di un importante service in favore dell’istituto comprensivo statale di Bagnacavallo e Villanova, per la realizzazione di progetti volti a favorire l’inclusione degli alunni disabili, il benessere relazionale, l’apprendimento multidisciplinare e multisensoriale.

Alla consegna della somma di 3.300 euro al direttore del Distretto scolastico di Bagnacavallo e Villanova, oltre ai numerosi ospiti e sponsor, erano presenti il presidente del Lions Club di Faenza Host Davide Aru, il presidente del Lions Club Lugo Bruno Zama e il presidente del Rotary Club Lugo Scipione De Leonardis.

Il service ha visto collaborare le associazioni Lions e Rotary del nostro territorio che unite nella compagnia i “Club alla ribalta” hanno saputo realizzare un brillante spettacolo al teatro Goldoni di Bagnacavallo lo scorso marzo, diretto dalla nota regista e direttrice artistica Tiziana Asirelli con il supporto della “Compagnia delle Feste” di Faenza. Tiziana si è spenta di recente, lasciando in lutto il mondo della cultura faentina e tutti coloro che le hanno voluto bene e amata.