Bagnacavallo, provoca incidente e poi scappa, rintracciato poco dopo

E’ stato individuato e fermato quasi subito il pirata della strada che nella serata di lunedì, percorrendo la San Vitale alle porte di Bagnacavallo, ha provocato un incidente nel quale ad avere la peggio è stata una Toyota Yaris e il giovane che la guidava, trasportato in ambulanza al Pronto soccorso di Lugo. Il sinistro si è verificato a circa 50 metri dal cavalcavia autostradale.

A raccontare quanto accaduto al Nucleo infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, tempestivamente intervenuto per rilevare il sinistro e rintracciare il fuggitivo, è stato proprio il 19enne di Bagnacavallo ferito che, poco prima delle 20, stava percorrendo quel tratto di strada per andare in palestra, in direzione Ravenna.

Il giovane avrebbe riferito di aver visto un veicolo che procedeva in senso opposto, una sorta di furgone, invadere improvvisamente la sua corsia sul lato sinistro, per poi sormontare il cordolo del marciapiede, atterrare sulla pista ciclabile e abbattere un paletto e prima di sterzare sulla destra per rimettersi in carreggiata e proseguire la marcia in direzione del centro.

Ovviamente senza fermarsi a prestare soccorso all’automobile contro la quale stava per schiantarsi e lasciando dietro di se una copiosa scia di liquido, probabilmente acqua fuoriuscita dopo l’urto col cordolo in cemento.

Peraltro, nemmeno il giovane conducente dell’utilitaria giapponese pare sapere contro cosa la sua auto si sia schiantata, forse una parte del mezzo o qualcosa che avrebbe urtato nella disperata e provvidenziale sterzata che ha evitato un drammatico frontale.

In pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ragazzo ferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lugo per accertamenti, e gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna che, oltre ad aver rilevato il sinistro, hanno regolato il traffico in atteso della rimozione del mezzo incidentato. Negli stessi minuti sono partite subito le operazioni per rintracciare l’altro mezzo coinvolto e il suo conducente che, anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, si sono concluse poco più di un’ora dopo. Si tratta di un 38enne del Forlivese alla guida di un autocarro Daily telonato, rintracciato dagli agenti della Pl in una strada non lontana. E’ stato denunciato per fuga. A.C.