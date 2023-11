Bagnacavallo, Piazza Nuova scelta dalla Barilla per uno spot

“Dove c’è Barilla c’è casa”, recitava negli anni ‘80 l’indimenticabile slogan di una delle aziende leader nel settore alimentare. Uno spot televisivo in cui le immagini accompagnate dall’inconfondibile colonna sonora emozionano ancora oggi, soprattutto chi quelle note ha provato a strimpellarle sulle pianole Bontempi.

Oggi invece, oltre alla casa, c’è anche una piazza. Quella di Bagnacavallo. La nuova campagna di comunicazione di Barilla, firmata da LePub, gioca con l’iconica forma ovale del logo dell’azienda riconoscibile in angoli suggestivi d’Italia, tra i quali la prospettiva di Piazza Nuova. Un’immagine dall’alto che ricalca il brand che è presente nella dispensa di ogni famiglia italiana.

Piazza Nuova, con la sua forma ellittica e l’elegante porticato è un luogo pressoché unico, simbolo della città. Costruita nel 1758 come mercato, è stato il primo esempio in Romagna di centro attrezzato per il commercio e ancora oggi mantiene l’essenza di luogo di incontro e convivialità.

Lo dimostra il fatto che all’interno si trovano ben due locali dediti alla ristorazione e al buon bere: PiazzaNova-Osteria di Romagna, inaugurato da pochi mesi, e la Cantina di Piazza Nuova.

L’immagine del nuovo spot pubblicitario - realizzato nel luglio scorso e già visibile sulle piattaforme dedicate dell’azienda e prestissimo su altri canali - è già stata molto apprezzata da chi in quei luoghi ci è nato e cresciuto, da chi ci vive e ci lavora, ma è stata riconosciuta anche dalle migliaia di turisti che girano per Bagnacavallo in cerca di luoghi suggestivi e, perché no, della buona cucina nostrana.

«Ci ha fatto molto piacere apprendere che un luogo così identitario per la nostra comunità era stato individuato come location da un marchio che ben rappresenta l’italianità nel mondo – ha commentato la sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni -. Non è la prima volta che Piazza Nuova fa da cornice a riprese televisive e cinematografiche di respiro nazionale e l’atmosfera che vi si crea è sempre inconfondibile».