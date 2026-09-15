Bagnacavallo, Paola Turci e Giulia Mei al teatro Goldoni

“Voce alle parole – Cantautrici a teatro” è la rassegna ideata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bagnacavallo, con la direzione artistica di Chiara Buratti, nell’80° anniversario del voto alle donne per condividere con il pubblico una riflessione sul ruolo delle autrici femminili nel panorama musicale italiano. Protagoniste saranno martedì 22 settembre Paola Turci e venerdì 16 ottobre Giulia Mei, la prima una cantautrice solida, affermata, dalla forte attitudine rock, la seconda una giovane rivelazione, dirompente e appassionata.

«“Voce alle parole” prosegue il percorso che abbiamo avviato quest’anno per valorizzare la creatività femminile in tutti i suoi aspetti – spiega l’assessora a Cultura e Pari Opportunità Caterina Corzani. – In questo caso lo faremo nel nostro Teatro Goldoni, invitando due artiste di assoluto livello nazionale a condividere con il pubblico il loro essere artiste oggi, oltre gli stereotipi che troppo spesso le incasellano.»

«Con Paola Turci e Giulia Mei racconteremo cosa significa essere donne oggi, parleremo di forza e fragilità, di processo creativo e sogni ancora da realizzare, di silenzi e visioni, di inciampi e rinascite – spiega la direttrice artistica Chiara Buratti. – Perché, come diceva Monk, ci deve essere la notte, altrimenti non ci sarebbero le luci. Nell’arte come nella vita l’equilibrio si trova proprio nell’attraversare i contrasti. Entrambe accomunate da una scrittura non accomodante e da una certa insofferenza verso gli stereotipi sul femminile, Paola Turci e Giulia Mei sono due artiste diverse, appartenenti a generazioni differenti che in qualche modo segnano un continuum artistico intergenerazionale. Uno spaccato della scena musicale al femminile e di una scrittura consapevole, attenta e profonda dell’esistente.»

Il primo appuntamento con Paola Turci è previsto martedì 22 settembre al Teatro Goldoni alle 21. La cantante romana sarà in dialogo con Chiara Buratti, per un viaggio nella musica e nel vissuto di un’artista che fin dal suo esordio si è imposta come una delle più interessanti della scena italiana.

Venerdì 16 ottobre, sempre alle 21 al Goldoni, salirà sul palco la giovane cantautrice Giulia Mei, siciliana, pianista e autrice. Conosciuta al grande pubblico grazie a X Factor, la sua canzone “Bandiera” è già considerata un inno all’autodeterminazione e alla crescita femminile. A dialogare con lei saranno Chiara Buratti e Alberto Calandriello.