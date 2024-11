Bagnacavallo, morde il braccio di un cliente del bar per rubargli il cellulare, poi aggredisce i carabinieri

Tentata rapina, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono le accuse alle quali deve rispondere una 44enne di Sant’Alberto arrestata martedì sera dai carabinieri in un locale in piazza della Libertà a Bagnacavallo.

Per la donna, assistita in aula dall’avvocato Nicola Laghi, la giudice Antonella Guidomei, ieri mattina in sede di giudizio per direttissima, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto sia l’obbligo di dimora nel territorio del comune di Ravenna che la prescrizione di permanenza nella sua abitazione dalle 19.30 alle 7 di mattina.

Non accolta, quindi, la richiesta della Procura che, in attesa del processo, aveva chiesto gli arresti domiciliari.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Lugo intervenuti, la 44enne martedì sera si trovava nel locale (pare in compagnia di un’amica) quando, senza un apparente motivo, dopo un preliminare approccio nei confronti di un 73enne di Bagnacavallo, ha cercato di appropriarsi del suo smartphone.

Dalla reazione dell’uomo e dopo la violenta risposta della 44enne tra i due è nata una colluttazione, nel corso della quale la donna gli ha addirittura morso l’avambraccio, causandogli lesioni guaribili in dieci giorni poi curate dai sanitari del pronto soccorso di Lugo.

Aggressione interrotta solo grazie all’intervento di alcune persone presenti all’interno del locale e all’arrivo dei militari.

Alla vista dei carabinieri la donna ha però iniziato a inveire e gridare contro di loro con ripetute offese e insulti.

I militari, a fatica, sono riusciti a bloccarla e portarla in caserma per l’identificazione, visto che era sprovvista di documenti. Non contenta, la 44enne negli uffici dell’Arma ha aggredito nuovamente i carabinieri, colpendoli con calci e pugni e mordendo al braccio anche uno di loro, procurandogli lesioni guaribili in cinque giorni.