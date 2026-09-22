Bagnacavallo, inaugurati i nuovi locali del Centro Sociale Abbondanza

Sono stati aperti ufficialmente gli spazi rinnovati del Centro Sociale Abbondanza, al piano terra dell’omonimo palazzo di Bagnacavallo oggetto di un importante intervento di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr.

Erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni con la Giunta comunale, la consigliera regionale Eleonora Proni, il presidente dell’associazione Amici dell’Abbondanza Piero Briccolani e il parroco don Ugo Facchini.

Il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora al Patrimonio Cristina Baldini hanno sottolineato «l’importanza della presenza del centro sociale nel cuore del centro storico, non soltanto come luogo di ritrovo e convivialità per la terza età ma come spazio di incontro fra più generazioni e con il mondo del volontariato». Nei prossimi mesi, infatti, sarà completato il recupero anche dei piani superiori di Palazzo Abbondanza, dove troveranno sede le associazioni del territorio.

Il recupero di Palazzo Abbondanza, articolato in più interventi coordinati, rappresenta uno dei progetti più rilevanti di rigenerazione urbana del centro storico di Bagnacavallo. Accanto agli alloggi Ers destinati agli under 40 e inaugurati in aprile, sono due gli interventi finanziati dal Pnrr: quello sulla porzione di edificio che ospita il centro sociale e le sedi delle associazioni e quello di riqualificazione della corte interna, con la realizzazione di una nuova struttura in acciaio e vetro. L’investimento complessivo di questi due interventi è stato di circa 3 milioni di euro, di cui 2 milioni e 855 mila coperti dal Pnrr.

Dopo le ultime finiture e l’allestimento degli spazi, Palazzo Abbondanza sarà fruibile nella sua interezza nei primi mesi del 2027.