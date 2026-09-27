Bagnacavallo, inaugurata la grande Festa di San Michele

In piazza della Libertà è stata inaugurata venerdì sera l’edizione 2026 della Festa di San Michele, dedicata a “Il teatro: parole e voci”, alla presenza dell’assessora alla Cultura della Regione Gessica Allegni, del sindaco Matteo Giacomoni e dell’assessora alla Cultura Caterina Corzani. A introdurre l’apertura è stata Francesca Benini, responsabile dell’Area Cultura del Comune. La serata è poi proseguita sul palco centrale con il concerto di Matt Pascale & The Stomps.

Ad anticipare l’avvio ufficiale della festa era stata, giovedì, l’inaugurazione al Museo Civico delle Cappuccine di “In ponta d’pi. Officina romagnola”, la mostra fotografica a cura di Davide Caroli e Silvia Loddo che riunisce quindici autori legati alla fotografia romagnola. All’inaugurazione erano presenti diversi fotografi protagonisti dell’esposizione, fra i quali Guido Guidi, figura di riferimento del progetto. Presente anche Nevio Spadoni, autore della poesia da cui la mostra prende il titolo. La rassegna resta aperta fino al 10 gennaio.

Oggi la festa proporrà appuntamenti fin dalla mattina. Alle 10.30 nella sala di Palazzo Vecchio si terrà “Bagnacavallo europea”, incontro con le delegazioni dei Paesi amici e gemelli e celebrazione del 20° anniversario del patto di gemellaggio con la città polacca di Strzyżów. Dalle 11 tornerà inoltre il Garage Sale nel chiostro di San Francesco, con proposte di riuso e occasioni per curiosare tra oggetti, abbigliamento e piccole scoperte. È prevista anche una lettura per i più piccoli.

Nel pomeriggio, alle 15 in piazza della Libertà, la banda della Musikverein Auernheim sarà protagonista di “Neresheim per San Michele”, seguita dal “Ballo dei principi e principini del Carnevale di Neresheim”. La stessa formazione si esibirà alle 17 nella chiesa del Carmine con Kirchenkonzert: note di pace e tradizione. Alle 18 doppio appuntamento con il teatro: al Goldoni “Valentina vuole”, spettacolo per bambini di Accademia Perduta/Romagna Teatri – Progetto g.g., e al Giardino dei Semplici “Piccoli esaurimenti quotidiani”, a cura dell’Accademia Marescotti. La serata si aprirà alle 20.30 alla chiesa del Carmine con V”erba Sonora”, concerto della Corale Ebe Stignani diretta dal maestro Giorgio Coppetta Calzavara. Alle 21 alla chiesa di San Girolamo è in programma “Storia sbagliata di uno scacchista senza tetto”, monologo di e con Rey Sciutto, mentre alle 21.15 sul palco di piazza della Libertà arriverà “Senza fine – Omaggio a Ornella Vanoni”: Cecilia Ottaviani sarà accompagnata dall’Ensemble La Corelli, con Nicola Nieddu nel ruolo di violinista concertatore e gli arrangiamenti di Damiano Drei.

Per tutta la domenica saranno visitabili le numerose mostre allestite in occasione della festa, che proseguirà fino al 29 settembre, giornata patronale.