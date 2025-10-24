Bagnacavallo, in tanti ai funerali del consigliere comunale Rambelli e della madre

In perfetta simbiosi. Nella vita e purtroppo anche nella morte. Sempre uno accanto all’altro, proprio come lo erano anche ieri mattina i due feretri davanti all’altare della Pieve di San Pietro in Sylvis, la chiesa di Bagnacavallo dove si sono celebrati i funerali di Anna Luisa Baldini, 89 anni, e del figlio Gianfranco Rambelli, consigliere comunale e imprenditore agricolo di 56 anni, deceduti nella serata di venerdì scorso in seguito ad un improvviso malore, uno dopo l’altro nell’abitazione in cui sono sempre vissuti.