Bagnacavallo, in partenza la storica rassegna alle Cappuccine

Non sarà come Cannes o Venezia, ma sicuramente a Bagnacavallo le pellicole sono di qualità e continuano ancora ad attirare un vasto quanto attento pubblico. Soprattutto in estate, quando il fascino della storica location dal soffitto stellato spesso trasforma la platea in una sorta di set.

Ancora poco più di una settimana alla partenza della 42^ edizione di “Bagnacavallo al Cinema”, la storica rassegna estiva del Cineparco delle Cappuccine che accompagnerà il pubblico fino a settembre con quasi tre mesi di film, incontri e ospiti.

La nuova stagione, primo film in cartellone martedì 9 giugno, è stata presentata ieri mattina da Caterina Corzani, vicesindaca e assessora alla Cultura, Gianni Gozzoli e Ivan Baiardi di Fuoriquadro, l’associazione che cura l’arena cinematografica, e Francesca Benini, responsabile dell’Area Cultura e Comunicazione.

Anche quest’anno è offerta una programmazione ampia tra cinema italiano e internazionale, film d’autore, commedie, drammi e documentari. È già disponibile il calendario completo della prima parte della stagione, fino al 23 luglio.

«Il programma attraversa molti territori – hanno spiegato i direttori artistici - storie intime e familiari, cinema politico, commedie nere, racconti di formazione, biografie, viaggi, dittature, amori che si incrinano, padri e figli che si cercano, pecore detective e perfino il ritorno di Miranda Priestly con “Il diavolo veste Prada 2”. Come sempre, l’Arena prova a tenere insieme il cinema che fa pensare e quello che fa passare una serata tranquilla, con un po’ d’aria fresca del parco e il buio che arriva piano».

Tra i film previsti figurano “Lavoreremo da grandi” di Antonio Albanese, “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin” di Olivier Assayas, “Sirat” di Oliver Laxe, “No Other Choice” di Park Chan-wook, “Sentimental Value” di Joachim Trier, “Nouvelle Vague” di Richard Linklater e “Anna” di Monica Guerritore.

Pellicole di qualità che, come capita periodicamente, avranno anche l’arduo compito di vincere sul grande calcio mondiale che si giocherà molte di quelle sere. L’Italia fuori dalle grandi competizioni forse l’unico film visto e rivisto.

Torneranno inoltre gli incontri in arena “Accadde Domani”, realizzati in collaborazione con Agis e Fice Emilia-Romagna: il 30 giugno sarà ospite Pierpaolo Capovilla per “Le città di pianura”, l’8 luglio Matteo Oleotto per “Ultimo schiaffo” e il 17 luglio Monica Guerritore per “Anna”.

Le proiezioni avranno inizio alle 21.30, con apertura della biglietteria alle 21.

Dal 19 giugno i film italiani ed europei aderenti all’iniziativa “Cinema Revolution” avranno ingresso unico a 3,50 euro; per gli altri film il biglietto intero sarà di 7 euro, ridotto 5,50 euro. Alcune proiezioni saranno in versione originale sottotitolata in italiano. Informazioni: 351 8443876. A.C.