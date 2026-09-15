Bagnacavallo, in bicicletta alla scoperta dei grandi alberi

Dopo il rinvio dello scorso maggio a causa del maltempo, è in programma domenica 20 settembre “Inalberiamoci in bici – Gli alberi difensori della salute e del clima”, il percorso in bicicletta di circa 8 chilometri tra città e campagna alla scoperta dei grandi alberi attorno a Bagnacavallo. Il ritrovo è fissato alle 8.45 in piazza della Libertà per la registrazione dei partecipanti, con partenza alle 9. Esperti accompagneranno il gruppo lungo un itinerario che toccherà il vialetto di San Francesco, il fico e gli alberi del parco di via Cadorna, i pini domestici e le sofore di via Pieve Masiera, il pioppo nero di piazzale Cornacchia, la quercia di via Bruciamolina, i pioppi neri di via Crocetta, il pioppo bianco tra via Granaroli e via Crocetta, il Bosco Nuovo di via Stradello e il tiglio di Villa Gamberini. L’iniziativa, della durata di circa due ore e trenta, è rivolta a bambini, famiglie e adulti. La partecipazione è gratuita, con un omaggio per i presenti. La prenotazione è obbligatoria su www.bagnacavallocultura.it oppure tramite il QR code presente nel materiale informativo. In caso di maltempo verrà comunicato se l’iniziativa potrà svolgersi a piedi in forma ridotta oppure se sarà annullata. Per informazioni: 0545 280864 (fino a venerdì 8.30-13.30, martedì e giovedì anche 15-17).