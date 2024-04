Bagnacavallo, il Podere Pantaleone celebra 35 anni di attività, ripartono le iniziative

L’Oasi Podere Pantaleone festeggia nel 2024 il suo 35° anniversario. Nei prossimi mesi saranno tanti gli eventi promossi per questa ricorrenza, ma un’anteprima è in programma già questa primavera con i “Laboratori nel bosco”, esperienze di disegno, pittura e di assemblaggio di materiali naturali e di recupero, per dar libero sfogo alla fantasia di bambini dai 4 ai 12 anni. Si faranno anche brevi escursioni nel bosco e osservazioni dirette di animali.

Il primo appuntamento, previsto per oggi (ore 15.30-17.30), ha per titolo “E se fossi una rana?” ed è un laboratorio per bambini da 6 a 12 anni di lettura, disegno e scrittura in occasione della Giornata della Terra e della Giornata per la salvaguardia delle rane.

Si prosegue il 12 maggio, dalle 16.30 alle 18.30, con orienteering e installazioni naturali per bambini da 6 a 12 anni in occasione della Giornata Mondiale dell’Orienteering.

Sabato 18 maggio, dalle 19.30 di 21, si proseguirà con “Prendere lucciole per lanterne”, costruzione di lanterne per visita notturna, per bambini da 4 a 12 anni in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità e della Giornata Internazionale della luce.

Altre iniziative sono programmate fino a giugno.

Il Podere Pantaleone si trova a Bagnacavallo lungo la via omonima, laterale di via Stradello. Ha un’estensione di circa 9 ettari. Fino agli anni Cinquanta del secolo scorso era del tutto simile ai poderi che lo circondavano, con vecchi filari di vite sostenuti da grandi alberi capitozzati e, tra un filare e l’altro, lunghe strisce di terra coltivata, la cosiddetta “piantata”. Poi, in pochi anni, il paesaggio intorno venne trasformato dalle nuove tecniche agricole, mentre il podere conservò il suo aspetto. Nel corso degli anni gli alberi dei filari si sono estesi senza impedimenti creando un bosco interrotto solo da piccoli spazi erbosi, dove la fauna ha ritrovato l’ambiente naturale ideale.

Al suo interno si trovano la flora e la fauna tipiche della Pianura Padana. Crescono accanto a querce, pioppi neri, olmi e aceri vari arbusti delle antiche siepi, poi tanti fiori spontanei che l’uso di erbicidi ha reso ormai introvabili. Inoltre sono presenti numerosi alberi secolari e uno di questi, un grande pioppo nero con circonferenza di oltre 6 metri, è stato inserito nel primo elenco ufficiale degli Alberi Monumentali d’Italia. L’habitat del Podere Pantaleone è ideale per animali di ogni tipo: mammiferi, anfibi, rettili, invertebrati. Per gli uccelli, poi, è un vero paradiso, luogo ideale per la nidificazione, la ricerca del cibo e rifugio per molte specie, tra queste sparviere, lodolaio, gufo, assiolo, barbagianni, upupa. L’oasi è fruibile attraverso sentieri e varie installazioni.