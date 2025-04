Bagnacavallo, Festa della Cooperazione: convegni, inconti con le imprese, ma anche mostre, spettacoli, giochi per bambini, musica

Tutto pronto per la tradizionale Festa della Cooperazione di Confcooperative Romagna che quest’anno si svolgerà da domani a domenica a Bagnacavallo presso lo stabilimento di Agrintesa in via Boncellino.

“Quest’anno la Festa giunge alla sua 47esima edizione. Per noi è una tradizione consolidata - sottolinea Antonio Buzzi, presidente del Comitato organizzativo della Festa per Confcooperative Romagna -. Un’occasione per incontrare le imprese e le persone che hanno fatto di Bagnacavallo un importante nodo della cooperazione romagnola. Un modo per riflettere su temi importanti sui quali dobbiamo concentrarci e lavorare e un modo per ricordarci che abbiamo bisogno anche di momenti più leggeri e conviviali per sentirci ancora più uniti».