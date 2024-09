Alluvione in Romagna: il Comune di Lugo vuole acquistare un’area privata per realizzare un bacino di laminazione

È convocato per giovedì 26 settembre alle 19 il Consiglio comunale di Lugo: la seduta, oltre ad affrontare i punti di ordinaria amministrazione, sarà occasione per una prima condivisione con tutti i gruppi consiliari della situazione a una settimana dall’alluvione.

In occasione delle comunicazioni, sarà dato conto delle caratteristiche del fenomeno trascorso, così come di tutte le misure intraprese per cercare di contenere i danni e avviare nel modo più celere possibile le operazioni di pulizia e ripristino, tanto per le infrastrutture pubbliche quanto per abitazioni e imprese. La sindaca Elena Zannoni ha inoltre annunciato di voler convocare una seduta straordinaria, da dedicare interamente all’alluvione e ai ringraziamenti per chi ha prestato volontariato e lavoro in questa difficile condizione.

Tra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2023, l’approvazione delle linee programmatiche di mandato 2024-2029 e la presentazione del documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027.

Sarà messa ai voti inoltre l’acquisizione di un’area privata per la realizzazione di un bacino di laminazione a tutela del quartiere di Lugo Sud.