Alluvione in Bassa Romagna: rimborsata la Tari 2024 alle famiglie alluvionate due volte

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rimborserà la Tari 2024 alle famiglie residenti nei nove comuni che sono state alluvionate due volte, nel 2023 e nel 2024. La misura straordinaria è frutto di una scelta operata dalla Giunta dell’Unione nelle scorse settimane, e riguarderà poco più di 400 contribuenti dei comuni di Lugo, Bagnacavallo e Cotignola che hanno subìto i danni delle alluvioni del 2023 e del 2024.

La Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha deciso di destinare contributi diretti per il pagamento della Tari ai cittadini e alle famiglie colpite due volte, utilizzando fondi provenienti dalle donazioni di privati a favore degli alluvionati del 2023 pervenute alla Provincia di Ravenna.

Gli uffici preposti dell’Unione stanno individuando i destinatari della misura straordinaria, incrociando le richieste di Cis (Contributi di immediato sostegno) pervenute in occasione delle alluvioni del 2023 e 2024 con gli intestatari delle Tari. Non essendo ancora scaduti i termini per richiedere il Cis per l’alluvione del 2024 non è ancora possibile conoscere il numero esatto delle famiglie coinvolte che, al momento, sono 432.

Si precisa inoltre che i contribuenti che hanno già provveduto al saldo della Tari 2024 e che risultano tra i destinatari di questa misura riceveranno, contestualmente al bollettino Tari 2025, una comunicazione che li invita a rivolgersi allo sportello Tari, presso il chiostro del Carmine di Lugo, per il ricalcolo della rata. Alle persone individuate verrà scalato l’importo del bollettino Tari 2024 su quello del 2025.

I destinatari della misura che non hanno versato nessuna delle rate Tari 2024, riceveranno, contestualmente al bollettino Tari 2025, la comunicazione di annullamento delle medesime.

Lo sportello Tari è aperto al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. E’ possibile richiedere informazioni e prenotare appuntamenti mediante la mail sportellotari@unione.labassaromagna.it