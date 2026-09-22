Alluvione e ricostruzione: nuovi interventi a Cotignola e Sant’Agata sul Santerno

Due nuovi cantieri sul Senio e sul Santerno, per intervenire nei tratti danneggiati dalle piene e rafforzare la protezione degli argini. Il primo, nel Comune di Cotignola, interessa il Senio in corrispondenza dell’autostrada A14, dove sono previsti il rialzo dell’argine e la posa di ‘materassi Reno’ e geostuoie per contrastare l’erosione. Il secondo riguarda il Santerno, all’altezza del ponte sulla San Vitale a Sant’Agata sul Santerno, con lavori di manutenzione nelle aree colpite dalle piene del 2023 e 2024.
Gli interventi, avviati in questi giorni, sono a cura dell’Ufficio territoriale sicurezza territoriale bacini idrografici Lamone-Senio-Santerno, per un investimento complessivo di circa 700mila euro.