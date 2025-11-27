Alluvione del 2024 in Romagna, Curcio: “In arrivo la nuova ordinanza per i ristori”

Si è tenuto nella mattina di mercoledì 26 novembre nella sala del Consiglio della Rocca di Lugo un incontro di lavoro tra il commissario straordinario per la ricostruzione Fabrizio Curcio e i sindaci, tecnici e amministratori di Bagnara di Romagna, Cotignola, Fusignano e Lugo; era inoltre presente il Comune di Russi; l’incontro segue precedenti approfondimenti fatti dal commissario con le singole Amministrazioni dei Comuni interessati dall’alluvione (Sant’Agata sul Santerno, Bagnacavallo, Conselice e Massa Lombarda).

L’incontro è stato dedicato all’ascolto delle esigenze e delle istanze del territorio in merito al processo di ricostruzione seguito agli eventi alluvionali del 2023 e del 2024.

Il commissario ha sottolineato come sia stato un elemento positivo il fatto che l’alluvione di settembre 2024 sia stata riconosciuta come evento collegato a quella del 2023 ai fini dei rimborsi, una decisione che ha permesso di semplificare notevolmente i passaggi tecnici e burocratici, rendendo più snello l’intero iter procedurale.

La struttura commissariale ha confermato la propria disponibilità ad aprire tavoli dedicati a problematiche specifiche, con le stesse modalità delle commissioni speciali già istituite.