Alla Rocca di Bagnara un videoclip per i 50 anni di Frankenstein Junior VIDEO

La Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna diventa la sede di un videoclip musicale che celebra i 50 anni di Frankenstein Junior. Il brano protagonista del videoclip si intitola «Matti like», del gruppo Francesco e i Passabanda.

Ispirato alla celebre commedia di Mel Brooks, in bianco e nero come l’opera originale, il video rivisita i personaggi iconici adattandoli al tema della canzone. La trama segue il dottor Frankenstein e Igor che, tra errori e colpi di scena, danno vita a una creatura destinata a diventare famosa grazie ai suoi comportamenti eccentrici e balletti su TikTok. Le riprese si sono svolte a ottobre, con il patrocinio del Comune e il supporto del sindaco Mattia Galli. La regia è di Federico Cavallini, giovane talento lombardo, mentre il cast include professionisti come Mirko Cannella (voce di Rio in La casa di carta), e Mauro Asirelli, attore e fondatore della scuola Open Improv. Altri ruoli sono interpretati da Maria Paternesi e Camilla Mancini, attrice romagnola già protagonista in videoclip di artisti celebri. Costumi e trucco sono stati curati da Liliana Ceccherini e Chiara Ziveri, mentre la scenografia è arricchita dalle opere dello scultore Renato Mancini, che ha realizzato gli originali macchinari del laboratorio. Il progetto ha coinvolto anche oltre 70 comparse, amici e fan di Francesco e i Passabanda.

«Matti like» è un brano che gioca con ironia sulla follia collettiva che si vive sui social, dove tutti sembrano inseguire disperatamente approvazione e like. «Un tema attuale, affrontato con leggerezza, ma non senza spunti di riflessione, in una canzone che unisce intrattenimento e critica sociale - spiega l’autore Francesco Malagutti -. Pensato per parlare di social media e farsi notare proprio su quelle piattaforme, il pezzo è stato costruito seguendo le regole dei tormentoni più virali: un reggaeton frizzante e contagioso, capace di far ballare e riflettere allo stesso tempo».

Il progetto Francesco e i Passabanda nasce ad opera del cantautore romagnolo Francesco Malagutti. «Passabanda» nell’ambito dell’elettronica rappresenta un filtro che permette il passaggio di determinate frequenze. Come il filtro da cui prendono il nome, i Passabanda sono identificabili con la banda di musicisti che collaborano con Francesco allo scopo di filtrarne le idee, concretizzandole e arrangiandole a livello musicale. Con sonorità Pop incline a contaminazioni e sperimentazioni musicali, struttura portante dei brani inediti proposti restano la leggerezza e soprattutto l’autoironia.