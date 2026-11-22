Non si placa l’ondata di sconcerto e indignazione per quanto successo venerdì sera all’esterno della caserma dei carabinieri di Alfonsine, in via Borse.

Dopo la scia di microcriminalità degli ultimi tempi, è stata una scia di liquido infiammabile ad aver destato forte preoccupazione. Le fiamme, fortunatamente, non hanno innescato altri incendi e nemmeno ustionato nessuno, esaurendosi poco dopo in maniera autonoma e comunque sotto il controllo dei vigili del fuoco intervenuti sul posto a sirene spiegate.

Rimane la gravità del gesto, folle e altrettanto preoccupante. Le indagini per risalire all’autore, o agli autori, sono state avviate nell’immediato dai militari della Stazione presa di mira e dal Comando provinciale di Ravenna. L’intera zona è stata delimitata per consentire al reparto investigativo dei carabinieri di cristallizzare la scena del crimine e repertare qualsiasi cosa possa portare a dare un nome al piromane. Di certo c’è che chiunque sia stato si è dato alla fuga, probabilmente lasciando traccia della sua sagoma sotto qualche impianto di videosorveglianza, pubblico o privato. Lo sperano tutti, compresi i cittadini, impauriti e molto legati ai loro carabinieri.

«Quanto accaduto venerdì sera, sebbene non vi siano né feriti né danni di sorta, resta un gesto grave e deliberato, rivolto contro chi ogni giorno presidia il nostro territorio: e come tale va perseguito - ha commentato il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani -. Esprimo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, piena vicinanza e sostegno all’Arma dei Carabinieri e ai militari della Stazione di Alfonsine, che svolgono il loro servizio con professionalità e dedizione. Sono in costante contatto con il comandante della nostra stazione e con i vertici del Comando provinciale di Ravenna, che sono intervenuti subito sul posto e stanno conducendo le indagini. Anche l’analisi delle immagini di videosorveglianza potrà dare un contributo importante e il Comune resta a disposizione per qualsiasi supporto. Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e sono certo che il responsabile verrà individuato».

Al momento rimangono al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi, dal folle gesto di pura provocazione a una sorta di ritorsione verso le forze dell’ordine e più in particolare i carabinieri. O chissà cosa altro ancora. Vero è che poche ore prima alcuni scontri erano andati nuovamente in scena nel corso delle manifestazioni legate allo sciopero, in particolare a Bologna, e non sono mancati insulti e lancio di oggetti ai danni delle stesse forze dell’ordine. Scenario che, nessuno lo auspica, potrebbe aver enfatizzato un esaltato, o più di uno. Sembrerebbe non avere nessuna rilevanza invece l’incontro in programma poco dopo al circolo Pd con la deputata Bakkali sul tema immigrazione.

Peraltro, il primo cittadino sottolinea una circostanza che, purtroppo parallelamente all’escalation di episodi di microcriminalità e violenza, confermano le pagine di cronache dei quotidiani: «Spetterà ovviamente alle indagini chiarire le motivazioni - osserva Graziani - ma non si può escludere che il gesto sia legato alla serrata attività di contrasto all’illegalità che la stazione di Alfonsine porta avanti da tempo, con risultati concreti».

Solo pochi giorni fa infatti, i carabinieri della stazione si Alfonsine avevano provveduto a denunciare uno straniero di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile dei reati di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata, tentate lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dai militari mediante l’acquisizione e l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, nonché attraverso le dichiarazioni raccolte dai testimoni presenti, il giovane, proprio nella serata del venerdì precedente, sarebbe entrato in un bar della zona armato di un oggetto atto ad offendere.

Nella circostanza, avrebbe mandato in frantumi diversi arredi e strutture, minacciando i e tentando di colpirli. A.C.