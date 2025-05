Arrestato e accusato di una serie di rapine ai danni della stessa persona, peraltro disabile, è stato assolto perché il fatto non sussista. La sentenza pronunciata ieri in tribunale nei confronti di un 30enne ha un colpo di scena. I giudici hanno trasmesso gli atti per valutare la posizione di chi lo denuncia, che ora rischia di essere indagato per calunnia.

