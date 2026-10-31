Alfonsine, restare chiusi in una bara: esperienza tra il macabro e il goliardico

Di certo sarà l’unica occasione per poter raccontare cosa si prova a essere chiusi in una bara e caricati sul carro funebre. Generalmente nessuno lo può più fare una volta chiusa la cassa. Un’esperienza tra il macabro e il goliardico che ha deciso di riproporre l’impresa funebre Fenati durante la festa di Halloween ad Alfonsine. Proprio come aveva già fatto per due volte qualche anno fa. Allora si erano divertiti tutti, o quasi, ma questa volta il post con cui ha annunciato l’evento sembra aver diviso gli “animi”. L’ideatore, stupito da tanto disappunto, conferma comunque l’iniziativa: dalle 19 di stasera in corso Matteotti, zona mercato coperto, neanche a farlo apposta proprio accanto al tabellone dei manifesti funebre.

Accantonando la claustrofobia, tutti mascherati potrebbe essere un’esperienza bella da morire. A.C.