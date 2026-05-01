Alfonsine, presidio contro i licenziamenti alla Marini

Si è svolto ieri il presidio di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil territoriali per protestare contro la decisione dell’azienda Marini Spa di licenziare individualmente quattro lavoratori. Il presidio - in concomitanza del quale si è tenuto uno sciopero nelle ultime quattro ore di ogni turno di lavoro - si è svolto davanti ai cancelli dell’azienda in via Roma ad Alfonsine.

Nel corso dell’iniziativa i sindacati hanno parlato con i lavoratori: «Siamo sorpresi e amareggiati per la scelta dell’azienda con cui ci sono consolidati rapporti sindacali - commentano Alessio Russo, Andrea Mingozzi e Nicolas Bertilotti, rispettivamente di Fim, Fiom e Uilm -. La decisione di licenziare i lavoratori è inaccettabile, anche alla luce del fatto che l’azienda non risulta attraversare un periodo di difficoltà. Oggi si sono svolte le prime 4 ore di sciopero, che rientrano in un pacchetto complessivo di 8 ore, cui si darà seguito nei prossimi giorni. L’adesione allo sciopero e al presidio è stata ottima e questo ci dà la forza di proseguire con determinazione nelle nostre rivendicazioni».

Nel pomeriggio si è svolto un incontro tra i rappresentanti sindacali, le Rsu e i vertici aziendali. I sindacati a margine dell’incontro hanno consegnato ai rappresentanti dell’azienda quattro garofani rossi per sottolineare la triste coincidenza della decisione della Marini con la Festa dei Lavoratori del Primo Maggio. «Nel corso del confronto - concludono i sindacalisti – l’azienda ha motivato la propria scelta adducendo presunte motivazioni di natura organizzativa e si è dimostrata indisponibile a ritirare i licenziamenti. Di fronte a questa presa di posizione, proseguiremo nella protesta».