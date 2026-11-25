Alfonsine come il Bronx? L’accostamento col malfamato distretto di New York, in realtà oggi nemmeno tanto, è sicuramente azzardato. Uno stereotipo che generalmente indica la presenza di individui dediti alla microcriminalità e un’assoluta percezione di insicurezza. Tuttavia, il quesito lo ho lanciato più di un residente in questi giorni - istigando risposte quasi scontate - particolarmente critici per l’oggettiva escalation di denunce, furti, aggressioni, danneggiamenti ed anche, per non farsi mancare nulla, il tentativo maldestro di dare alle fiamme la caserma dei carabinieri per ritorsione verso il loro intervento della settimana prima.

Molti di questi episodi diventano denunce, ma altrettanti rimangono chiusi nel rancore di chi li subisce, sia per la modesta entità del danno materiale che per la desolazione nel vedere che, purtroppo, spesso contano poco.

E così alcune di quelle storie invece che finire a verbale rimangono gli sfoghi in rete, talvolta anche eccessivi.

Tra gli ultimi furti avvenuti, ad indignare nuovamente la cittadinanza sembra essere quello compiuto all’interno della Casa della Comunità, presumibilmente durante le ore notturne quando nei locali non c’è più nessuno. E così, con la complicità del buio qualcuno ha devastato il distributore automatico di bevande e snack, disintegrando la vetrinetta, per poi rubare tutto il contenuto.

Poche sere prima invece ad essere prese di mira sono state alcune abitazioni lungo corso Garibaldi, i cui proprietari si sono accorti che una banda di ladri aveva tagliato la rete perimetrale con l’intenzione di depredarli.

Un trimestre nero, in cui le settimane scorse a creare scalpore erano stati alcuni episodi avvenuti fuori e dentro i supermercati: dal più grave, la rapina impropria in cui a finire minacciati con un coltello erano stati sia la cassiera che i clienti, a quello più vile, quando nel parcheggio un’anziana era stata distratta con una scusa da tre stranieri e derubata della borsa lasciata in auto, contenente contanti, cellulare ed effetti personali. Compreso il bancomat, col quale il trio di malviventi le aveva svuotato il conto in pochi minuti.

C’è dunque un’escalation a cui porre rimedio?

«Alcuni degli episodi dell’ultimo periodo sono gravi e richiedono risposte congrue - dice il sindaco Riccardo Graziani -. Siamo in contatto costante con la Prefettura e con le forze dell’ordine, che voglio ringraziare per lo sforzo profuso e la disponibilità. Credo che tale loro attività abbia già prodotto alcuni risultati rilevanti, anche in relazione ai recenti fatti di cronaca. Abbiamo chiesto di intensificare i controlli, soprattutto nelle ore serali e nelle zone più esposte, trovando grande collaborazione. Inoltre, e come sempre, porteremo le criticità di Alfonsine nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per ottenere una presenza più forte sul territorio».

«Anche la Polizia locale, con il nucleo anti degrado, porta il proprio contributo sotto questo punto di vista, assieme ovviamente alla propria ordinaria attività - aggiunge Graziani -. Inoltre, il Comune sta portando avanti un progetto di implementazione della videosorveglianza che vedrà nelle prossime settimane la propria realizzazione. Tale potenziamento della rete, cofinanziato dal ministero dell’Economia e dal ministero dell’Interno, prevede diverse nuove telecamere, a partire da piazza Gramsci e piazza della Resistenza, e un nuovo varco di accesso al paese».