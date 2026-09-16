Alfonsine, inaugurata la nuova scuola dell’infanzia “Bruco-Samaritani”

In corso Matteotti 84 è stata inaugurata la nuova scuola dell’Infanzia “Bruco-Samaritani”, nata da un importante intervento di sostituzione edilizia, realizzato grazie ai finanziamenti Pnrr, attraverso il piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica.

All’inaugurazione, un momento aperto alla cittadinanza, alle famiglie, al personale scolastico e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, ha partecipato il presidente della Regione, Michele De Pascale.

«Ogni volta che inauguriamo una nuova scuola facciamo molto più che consegnare un edificio: investiamo nel futuro di una comunità - ha dichiarato De Pascale -. Farlo a partire dai bambini più piccoli ha un valore ancora più forte, perché significa riconoscere nell’educazione, fin dai primi anni di vita, un diritto e una delle condizioni fondamentali per costruire una società più giusta, in grado di offrire a tutti le stesse opportunità. La nuova “Bruco-Samaritani” è una scuola moderna, sicura, sostenibile, pensata per il benessere dei bambini e per il lavoro di chi ogni giorno li accompagna nel loro percorso di crescita».

Si tratta di «un servizio fondamentale per le famiglie e per l’intera comunità, perché la possibilità di contare su servizi educativi di qualità incide concretamente sulla vita delle persone, sulle loro scelte e sulla possibilità di costruire il proprio futuro nel territorio in cui vivono - ha rimarcato De Pascale -. Per questo, la scuola è uno dei pilastri su cui si misura la capacità delle istituzioni di contrastare le disuguaglianze e tenere insieme crescita, diritti e coesione sociale. È questa l’Emilia-Romagna che vogliamo continuare a costruire: una regione nella quale ogni bambino possa avere le stesse opportunità per imparare, stare insieme e diventare grande».

«Questa inaugurazione apre davvero una pagina nuova nella storia della scuola e della città - commenta il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani - e conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel mettere al centro i bambini, le famiglie e la qualità del servizio educativo. La nuova scuola ha spazi moderni e sicuri per quello che è sempre stato e continuerà ad essere un punto di riferimento per le famiglie alfonsinesi. L’edificio è stato costruito per avere un’alta efficienza energetica e una classe di resistenza sismica superiore a quella richiesta, in modo da poterla utilizzare anche in caso di emergenze. Si tratta di un’opera strategica per Alfonsine, per la cui nascita abbiamo colto l’opportunità dei finanziamenti del Pnrr».

La nuova scuola dell’infanzia “Bruco-Samaritani” è stata progettata secondo i più moderni standard di sicurezza, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e comfort educativo. Gli spazi interni sono stati pensati per favorire il benessere dei bambini e per rispondere alle esigenze della didattica contemporanea, con ambienti luminosi, funzionali e flessibili. Grande attenzione è stata dedicata anche alle aree esterne, dove saranno state piantumate nuove alberature, e che offrono opportunità di gioco, socializzazione e attività all’aria aperta.

A seguito di un concorso bandito dal ministero dell’Istruzione e del Merito, lo studio associato Sardellini Marasca architetti di Ancona ha elaborato il Progetto di fatibilità tecnica ed economica della nuova scuola dell’infanzia, in ottemperanza alle linee guida del NextGenerationEU, che prevedono tra le altre cose un’elevata qualità impiantistica, il più basso impatto ambietale possibile e la vallorizazione degli esterni della struttura. Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato nel maggio del 2023.

Il cantiere è partito nell’aprile del 2024 nel giardino retrostante la pre-esistente scuola “Bruco-Samaritani”, che ha potuto così proseguire la sua attività regolare per un altro anno scolastico, con un’area all’aperto ad uso esclusivo dei bambini nell’antistante parco della Pace. Nel novembre del 2025 è stato demolito il vecchio plesso, al posto del quale oggi sorge il cortile della nuova scuola.

L’investimento è stato di oltre 5,3 milioni di euro, di cui 700 mila finanziati dal Comune.