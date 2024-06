Alfonsine, bambino investito da un’auto in pieno centro

Alla fine se l’è cavata con poco, sempre che uno spavento così grande, la corsa in ospedale e un dente rotto possano essere classificati così. Ma poteva davvero finire in tragedia.

Il ferito è un 11enne che girava tranquillamente in sella alla sua bicicletta, sicuro che in piazza Gramsci ad Alfonsine mai nessun veicolo avrebbe ostacolato la sua pedalata. Del resto essendo una zona a traffico limitato è lecito esserne convinti, e infatti molte famiglie la scelgono per uscire con i figli, anche in tenera età.

E invece di fronte a lui il piccolo si è trovato il cofano di una Ford Focus condotta da un uomo di 36 anni, uno straniero del posto, che dopo aver speronato alcune transenne che ne delimitavano ulteriormente l’accesso, non è riuscito a frenare ed evitare quel giovanissimo ciclista. Probabilmente anche perché al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, uno dei motivi per cui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata conseguentemente ritirata la patente.

Lo scontro frontale ha necessitato della corsa a sirene spiegate di un’ambulanza del 118 al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Ad essere affidato tempestivamente alle cure del personale medico è stato il bambino disarcionato dalla propria mountain bike e caricato sul cofano dell’auto che lo ha centrato in pieno, fortunatamente scaraventandolo a terra senza contatti con il parabrezza, ovvero uno dei classici e drammatici epiloghi degli investimenti di pedoni e ciclisti. Il tutto davanti agli occhi dei genitori e di molte altre persone in giro per la piazza.

Peraltro, inizialmente si era sparsa la voce che l’uomo alla guida non si fosse subito fermato e avesse tentato di allontanarsi, venendo raggiunto da alcuni dei presenti. Circostanza che, se confermata, poteva certamente aggravare la sua condotta, ma che in realtà pare non essersi concretizzata. Per cristallizzare la dinamica dei fatti, sul posto si sono portati gli agenti del Nucleo infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, che hanno provveduto ai rilievi di legge e alle relative contestazioni al conducente dell’auto.