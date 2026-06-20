Abbandono di cuccioli a Massa: tre gattini salvati in due giorni

Due giorni fa una volontaria dell’Enpa ha rinvenuto un gattino di circa due mesi a poca distanza da uno scatolone abbandonato all’angolo tra via dei Peschi e via Sant’Antonio, a Massa Lombarda, nelle immediate vicinanze di una colonia felina seguita quotidianamente dai volontari dell’associazione.

La scelta del luogo non sembra essere stata casuale: chi ha abbandonato il cucciolo sapeva con ogni probabilità che sarebbe stato notato e soccorso. Subito dopo il ritrovamento, la zona è stata accuratamente perlustrata per verificare la presenza di altri gattini, ma senza esito.

Ieri mattina, Valeria, la volontaria che accudisce regolarmente la colonia, ha sentito miagolii disperati provenire dalla stessa zona e ha trovato altri due gattini, portando a tre il numero totale di cuccioli abbandonati nel giro di 48 ore. E’ molto probabile che siano stati lasciati sul posto durante la notte precedente. Questi tre cuccioli hanno avuto la fortuna di essere trovati in tempo; molti altri animali, purtroppo, non hanno la stessa sorte.

«È bene ricordare a tutti – afferma Marianna Gianstefani, presidente Enpa Lugo – che l’abbandono di animali costituisce un reato penale. La normativa vigente prevede sanzioni particolarmente severe».

L’articolo 727 del Codice Penale punisce infatti l’abbandono di animali con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con una multa fino a 10.000 euro. Le sanzioni possono essere aggravate quando l’abbandono riguarda cuccioli, animali malati o soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

«La prevenzione resta lo strumento più efficace per contrastare il fenomeno - viene sottolineato -. La sterilizzazione dei propri animali domestici è l’unica scelta realmente responsabile per evitare cucciolate indesiderate e conseguenti abbandoni. I volontari Enpa sono sempre disponibili a fornire informazioni sulle campagne di sterilizzazione e sulle strutture convenzionate che offrono il servizio a costi accessibili. I gattini saranno sottoposti a visita veterinaria e a tutti i necessari trattamenti antiparassitari per garantirne il benessere e la salute. Chi fosse interessato a conoscerli in vista di una futura adozione può già recarsi in Infermeria felina a Bizzuno per manifestare il proprio interesse».

L’Enpa rivolge inoltre un appello ai cittadini: «Chiunque abbia notato, nei giorni scorsi, persone aggirarsi nella zona di via dei Peschi e via Sant’Antonio con uno scatolone, oppure disponga di informazioni utili per identificare il responsabile dell’abbandono, è invitato a contattare immediatamente l’associazione al numero 329 3163050. Ogni segnalazione sarà trattata con la massima riservatezza e potrà contribuire all’avvio di una denuncia formale alle autorità competenti».