A Conselice il primo Festival della Libertà di Stampa dal 27 settembre al 14 novembre

Nasce a Conselice, in occasione del XIX anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa, il primo Festival della Libertà di Stampa, in programma nella città che ha fatto della «pedalina» un monumento con numerosi appuntamenti da sabato 27 settembre a venerdì 14 novembre.

«Con questo primo Festival rafforziamo nel contempo l’identità cittadina e la convinzione nell’importanza, sempre più centrale, della libertà di stampa nel mondo di oggi - commenta Andrea Sangiorgi, sindaco di Conselice -. Il monumento alla pedalina, che le precedenti amministrazioni di Conselice hanno voluto fortemente, è un monito che non ha scadenza e va continuamente rinnovato alla luce dell’attualità, delle sue sfide e delle criticità a cui va incontro il mondo dell’informazione, la cui libertà deve essere sempre garantita, per il bene di tutti. Questo festival cercherà di affrontare i problemi che ci pone l’attualità coinvolgendo giornalisti e personalità della cultura e dello spettacolo, dunque affrontando l’ampio tema dell’informazione da varie prospettive e con diversi linguaggi, in modo da raggiungere anche pubblici diversi. Per la realizzazione del festival, oltre alla collaborazione con le istituzioni e gli organi rappresentativi della stampa, è stato fondamentale il coinvolgimento delle associazioni del nostro territorio.

Il Festival nasce in collaborazione con la Federazione nazionale della stampa (Fnsi), l’Associazione stampa Emilia-Romagna (Aser), l’Osservatorio sulla libertà di stampa e l’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, ed è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, la Provincia di Ravenna e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il programma degli eventi prenderà avvio sabato 27 settembre all’auditorium N.Cocchi del municipio di Conselice. Alle 18 la poetessa iraniana Nina Sadeghi, l’attivista iraniana per i diritti umani Sabri Najafi e la scrittrice e traduttrice Pina Piccolo presenteranno il volume «Sia manifesta la tua voce. Forme di resistenza nella poesia persiana» (Argolibri, 2025), a cura di Independent Poetry.

Domenica 28 settembre alle 9.30 in piazza della Libertà di stampa partirà la quarta edizione del teatro-staffetta in bicicletta del Caffè delle ragazze «Le case raccontano», le cui tappe successive saranno alle 10 in via Puntiroli, alla casa di Ines Bedeschi, poi in via Predola con Fosca Bernardi, alle 10.45 alle ex sculole di San Patrizio, in via Mameli 72, quindi a Casa Bartolini sulla via Selice, mentre alle 11.40 si attraverserà il campo Bartolini con bici a mano. Alle 12.05 ritorno a Conselice, in via Cesare Battisti alla casa di Elide Cenacchi, e pranzo al food-truck di piazza della Libertà di Stampa. Il tour è gratuito ma si consiglia la prenotazione al 333 3518316, che è obbligatoria nel caso si intendesse partecipare al pranzo, a 20 euro a persona. In caso di maltempo l’evento si terrà al centro civico «G. Pellegrini».

Martedì 30 settembre alle 21 alla Sala polivalente di Lavezzola, in via Bastia 265, si terrà il confronto pubblico «Quale libertà di stampa se si spiano i giornalisti?» con Ciro Pellegrino (Fanpage), Paolo Berizzi (presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa) e Vittorio Pastanella (Aser).

Nel mese di ottobre si concentrerà la maggior parte degli eventi. Mercoledì 1 in piazza della Libertà di Stampa a Conselice, alle 10.30, sarà celebrato il XIX anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa, con gli interventi di Andrea Sangiorgi (sindaco di Conselice), Paolo Berizzi (presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa), Paolo Maria Amadasi (presidente dell’Aser), Ciro Pellegrino (giornalista di Fanpage spiato), Alberto Nerazzini (giornalista investigativo e direttore del festval Dig), Eleonora Proni (Consigliera regionale dell’Emilia-Romagna) e Alessandra Costante (Segretaria generale dell’Fnsi), con la consegna del premio «Camillo Galba» all’Istituto comprensivo «F. Foresti». In caso di maltempo l’evento si terrà al centro civico «G. Pellegrini».

Alle 19.15, dal parco 1° Maggio di San patrizio partirà la staffetta della legalità con arrivo in piazza della Libertà di Stampa alle 20. Qui sarà la volta dell’evento a cura dell’Anpi di Conselice «Luce sulla libertà - La pedalina, libere interpretazioni», con la proiezione di immagini del progetto fotografico «Arte in libertà. Al di la delle idee» e l’accompagnamento musicale di Dagmar Benghi.

A seguire, la giornalista Rai Elena De Vincenzo dialogherà con Patrick Zaki, per un evento curato dal Caffè delle Ragazze e dal Comune di Conselice.

Venerdì 3 alle 21 al Centro civico «G.Pellegrini», per la rassegna CivicOff, Concita De Gregorio ed Erica Mou saranno protagoniste dello spettacolo «In mezzo a un milione di rane e farfalle». Biglietti su Vivaticket.

Giovedì 9 all’auditorium del Municipio, Stefania Beccari e la famiglia Bolognesi presenteranno il libro «A so Gino d’Giamola, questa è la mia storia. Dai valori al martirio», a cura dell’Anpi. Sempre all’auditorium la sera dopo, venerdì 10, alle 20.30 sarà proiettato il docufilm «Tredozio ritornerà» a cura di Shahrazad Aps.

Domenica 12 al centro civico «G.Pellegrini» dalle 10 alle 22 sarà allestita l’escape room «Salva la Storia», rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, a cura di Shahrazad Aps e ArtLab Conselice. Per informazioni contattare i numeri 3479770680 e 3715730186.

Lunedì 13, alle 20.30 nel parco Bourgoin-Jallieu, Andrea Valentinotti presenterà il libro «Caino» di Genuzio Bentini.

Venerdì 17, all’auditorium comunale, alle 20.45 Enrico Verdolini converserà, a proposito del suo libro «Il caso Paolo Fabbri», con l’archivista Jessi Simonini.

Domenica 19, alle 10 all’auditorium comunale, sarà presentato il catalogo della mostra «Arte in libertà. Al di là delle idee» con una conversazione tra Shady Al Tabatiby, fotoreporter palestinese, Gabriele Carletti del Tg3 e la docente universitaria Gavina Cherchi.

L’ultimo appuntamento di questa prima edizione del Festival della Libertà di Stampa è in programma venerdì 14 novembre, alle 21, al centro civico «G.Pellegrini», dove Paola Turci e Gino Castaldo saranno in scena con «La rivoluzione delle donne. Le voci femminili che hanno segnato la storia», a cura del Comune di Conselice e della cooperativa LaCorelli. Ingresso gratuito ma posti limitati. Prenotazioni al numero 3661434658 a partire dal 15 ottobre per gli abbonati a CivicOff, mentre i non abbonati potranno prenotarsi a partire dal 3 novembre.

Infine, in occasione di tutte le iniziative del Festival della libertà di stampa, Shahrazad Aps collocherà in vari punti di Conselice, Lavezzola e San Patrizio delle librerie permanenti a disposizione della cittadinanza con libri per tutte le fasce di età, con il progetto «Liberi Liberi».