A Conselice apre il Centro di Assistenza Urgenza - CAU

Si inaugura oggi a Conselice il secondo Centro di Assistenza Urgenza (CAU) del Distretto di Lugo per ampliare le possibilità di risposta ai problemi di salute non differibili e non gravi della popolazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. E’ stato realizzato presso la Casa della Comunità di Conselice in via Selice 101.

Sarà attivo da domani, 27 giugno 2025, con accesso diretto sette giorni su sette, per 6 ore al giorno (dalle 14.00 alle 20.00 nelle giornate di lunedì e venerdì e dalle 8.00 alle 14.00 in tutti gli altri giorni). Ad ogni turno saranno presenti un medico e un infermiere.

Il CAU di Conselice è il secondo Centro di Assistenza Urgenza che si attiva nel Distretto di Lugo e il quinto in provincia di Ravenna.

I Centri Assistenza Urgenza - CAU - sono strutture territoriali destinate alla gestione delle urgenze sanitarie a bassa complessità clinico assistenziale che garantiscono, oltre alle prestazioni erogate dalla Continuità Assistenziale, prestazioni non complesse spesso erogate impropriamente nei Pronto Soccorso.

Nati come potenziamento della medicina territoriale, fanno capo alle Cure Primarie, con medici e infermieri pronti ad accogliere e assistere, in accesso diretto, pazienti con problemi di salute che necessitano di risposta tempestiva, episodici e a bassa complessità sanitaria; i CAU operano in integrazione con i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia e la Continuità Assistenziale con l’obiettivo di garantire l’assistenza primaria sul territorio.