Lugo, una raccolta fondi per aiutare il cane da soccorso Burton: ecco come aderire

Burton ha poco più di tre anni ed è una cane speciale, fa parte del centro addestramento cinofili da soccorso Le Aquile di Lugo della protezione civile, nel ravennate. Ora però, l’amico a quattro zampe che ha aiutato tante persone, dovrà essere operato a causa di una displasia bilaterale delle anche di grado E. Per questo, la sua padrona Alice ha lanciato una campagna su GoFundMe per restituirgli una speranza.

Con la raccolta fondi Alice vorrebbe riuscire a pagare le spese dell’operazione “Al momento Burton non può più giocare, saltare correre e fare lunghe passeggiate come facevo prima. Burton verrà operato alla prima anca il 17 novembre a Cremona nella clinica Vezzoni poi per la seconda bisogna vedere i tempi di ripresa – scrive Alice sulla piattaforma – chi mi conosce sa che non chiedo mai aiuto e cerco sempre di cavarmela da sola, ma purtroppo nonostante sia diverso tempo che metto da parte soldi per poterlo operare la cifra è davvero molto alta”.

Per chi volesse aiutare Burton la raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiuta-burton-a-tornare-a-salvare-persone