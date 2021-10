Lugo, un tuffo nel passato con il Vintage Festival

È in arrivo un weekend da ricordare, ma soprattutto di ricordi. Si svolgerà sabato e domenica l’edizione autunnale 2021 di “Lugo Vintage Festival”: due giornate in cui il centro della città diventa il fulcro del passato di qualità, con tanti eventi e un impressionante numero di espositori. Ce ne saranno 300, molti dei quali non presenti lo scorso mese, a dar vita a “Vintage per un giorno”, il caratteristico street market curato da Ilaria Laghi dove poter trovare capi d’abbigliamento, modernariato, vinili, giocattoli, oggetti di design e tutto ciò che è retrò.

La maggioranza dei venditori viene da fuori provincia, e molti da fuori regione: Venezia, Firenze, Pesaro, Milano e Torino sono solo alcune delle realtà presenti. Una testimonianza di come il festival, organizzato da Angelo Caroli dell’omonimo Vintage Palace in collaborazione col Comune, sia una realtà importante a livello nazionale.

Tra le novità di quest’edizione c’è l’esposizione, in piazza Mazzini, di alcuni Maggiolini della collezione privata Ponzi; sarà anche possibile farsi immortalare a bordo di un Maggiolone nel photoset a cura di Luana Berti.

Confermato l’evento “Mani nel sacco” all’interno di Angelo Vintage Palace in corso Garibaldi: in dieci minuti si potranno riempire di selezionati vestiti le speciali bag, da tre diversi prezzi, acquistate prima di entrare.

Non poteva mancare una parentesi per la musica: oltre al dj set Rockabilly itinerante, l’associazione 12 Pollici, capitanata da Simone Guerra, sabato allestirà all’interno del Vinyl Market un banchetto dove si potrà ricevere consulenza sui vinili e ammirare l’esposizione di giradischi Lenco. Alle 17.30 al negozio Flexi Dischi verrà presentato, dagli stessi autori, il libro “La storia della Disco Music”. L’associazione domenica pomeriggio concluderà gli eventi pubblici con il talk sul Baccara.