Lugo: tè, libri e biscotti da gustare insieme ai gatti

Sono entrambi legati da molte caratteristiche comuni: tenendoli tra le mani trasmettono calore, tengono compagnia in qualsiasi ora del giorno, ce ne sono infinite varietà e in ogni parte del mondo, godono sempre di un ottimo servizio, ma può essere pericoloso tirarseli addosso. Tuttavia, se del tè esiste anche quello persiano, un gatto verde ancora non lo si è mai visto. La combo tra la passione per i felini e l’infuso che in Inghilterra è sinonimo del break delle 5 del pomeriggio è alla base dell’iniziativa “Pausa GatTea”: un gioco di parole per descrivere il primo format che riprende l’idea dei Neko Cafè e che andrà in scena all’infermeria felina di Bizzuno domenica prossima.

Un Neko Café (da neko, che in lingua giapponese significa “gatto”) è un locale tematico la cui principale attrazione è quella di permettere ai propri clienti di osservare ed eventualmente giocare con i gatti. A volte i clienti pagano un “diritto di entrata” in aggiunta alle consumazioni effettuate, diritto che può essere calcolato su base oraria.

In Giappone, presenti dall’inizio del XXI secolo, la loro popolarità è stata attribuita al divieto vigente nel paese di ospitare animali da compagnia in molti condomini e complessi residenziali, cosa che priva gli abitanti di questi edifici della compagnia rilassante dei gatti, particolarmente utile per coloro che vivono l’isolamento e la povertà di rapporti umani tipici di una grande metropoli. Altre forme di locali che offrono l’interazione con animali domestici, come i “caffè dei conigli”, si stanno anch’esse diffondendo nel Paese del Sol Levante.

In Italia il primato spetta invece al MiaGola Café di Torino, inaugurato nel 2014, alla cui apertura ha fatto seguito poche settimane dopo il Neko Café, sempre nel capoluogo piemontese.

Attualmente l’associazione che gestiva il primo locale ne ha aperto uno a Vicenza, il Neko Cafè, forse il più rinomato. Un’altra decina di locali “feliniani”, emozionanti come fossero felliniani, sono stati aperti tra Napoli, Roma e Milano.

E ora anche a Lugo si potrà vivere per un pomeriggio quell’atmosfera. L’appuntamento dunque è per domenica 29 gennaio alle ore 16. «I nostri micioni vi aspettano con tante coccole – commentano i volontari dell’infermeria felina di Bizzuno – insieme agli amici di Erboristeria Clorofilla che ci stupiranno con una selezione di pregiati tè da tutto il mondo, abbinati a tazze e infusori, rigorosamente a tema felino, per concederci un essenziale momento di gusto e relax. Ad accompagnare le bevande ci sarà la dispensatrice di dolcezze Erika Morini che ingolosirà il nostro pomeriggio con diverse frolline aromatizzate create apposta per l’occasione. Un’esperienza profumata tra l’energia dei lemon cat e la vitalità dei ginger kitties, passando per soffici gommini al cardamomo e fusa rilassanti alla lavanda».

E per conoscere ancora meglio il mondo dei simpatici animali dai baffi lunghi e il pelo morbido non mancherà un’ampia selezioni di libri a tema, tra cui “Pausa caffè con gatti” di Charlie Jonas, “A volte basta un gatto” di Saki Murayama, “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Sepulveda e per i più piccoli “Sette volte gatto”, “Il gatto Venerdì”, “Rosso micione” e tanti altri.