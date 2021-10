Lugo, Premio Baracca a Serafini e Penazzi

Cerimonia di consegna del “Premio Baracca”, andato per il 2019 a Daniele Serafini e per il 2020 in memoria a Carlo Alberto Penazzi.

Il riconoscimento è andato a Serafini per l’impegno profuso nella valorizzazione della figura di Francesco Baracca, prima come responsabile, poi come direttore del museo dedicato all’eroe lughese, durante i tanti anni al servizio del Comune di Lugo, culminati nelle celebrazioni del centenario di Francesco Baracca del 2018.

Penazzi è stato omaggiato per i grandi risultati ottenuti nel corso della sua carriera, per lo sviluppo di una nuova generazione di radar che hanno sostituito in parte i radar convenzionali, per il suo lavoro e i suoi incarichi presso Alenia Spazio e Thales Alenia Space dove si è realizzato il progetto Co-Smo – Sky-Med, il primo sistema di osservazione della terra finanziato dall’Agenzia spaziale italiana, che ha visto primeggiare l’Italia nel mondo.