Lugo, nuovo centro commerciale

È pronto per l’inaugurazione (già fissata all’11 novembre, alle ore 9) il nuovo Superstore Conad di Stuoie che si sta ultimando di realizzare nell’area ex acetificio Venturi nell’ambito dei lavori in corso a cura della Immobiliare Stuoie Spa, società partecipata da Lugo Immobiliare e Cia-Conad, nel quartiere Madonna delle Stuoie.

Nella realtà distributiva di Lugo e dintorni fa così ingresso un nuovo grande esercizio commerciale, dopo il supermercato Conad aperto a Sant’Agata sul Santerno a fine agosto, e dopo l’Eurospar di via De Brozzi a Lugo inaugurato a inizio settembre.



Il nuovo Superstore Conad di Stuoie di 2.500 mq è gestito da Cia-Conad (Commercianti indipendenti associati), la cooperativa di dettaglianti che associa gli imprenditori Conad dei territori di Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), e di altre regioni d’Italia, fino a raggiungere oltre 270 punti vendita a insegne Spazio Conad, Conad Superstore, Conad, Conad City, Conad Sapori&Dintorni e Conad Spesa Facile.

Scendendo nei dettagli del progetto lughese, l’area sita tra le vie Taglioni, Piano Caricatore e Rivali San Bartolomeo, per un totale di 20.120 metri quadrati di superficie, è inserita tra le priorità dell’Amministrazione comunale nella programmazione urbanistica del triennio 2017-2019. Previsti anche negozi, una farmacia, la Casa della salute, alloggi.

Il progetto, predisposto dall’architetto Alessandro Bucci, esperto a seguire grandi complessi, prevede la realizzazione di un grande fabbricato dotato nel semiinterrato di un parcheggio da 78 posti auto complessivi.

Sul lato sud in particolare sono state realizzate sette palazzine di varie dimensioni, a un piano, oltre il piano terra, destinate ad ospitare negozi, uffici, uno sportello bancario, servizi e abitazioni, il tutto collegato da una galleria coperta.