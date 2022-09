Lugo, Liverani: una storia lunga 100 anni

Una cerimonia nel negozio che degli abiti da cerimonia è un po’ la cattedrale. È così che ieri mattina a Lugo i vertici della Cna hanno consegnato un riconoscimento ufficiale alla famiglia Liverani per i 100 anni dell’omonima attività nel mondo dell’abbigliamento. Cinque generazioni, decine di migliaia di vestiti e davvero tanta stoffa. La stessa che è servita per arrivare a quello che non è un traguardo ma solo una tappa. Una giornata speciale alla quale non è voluto mancare il sindaco Davide Ranalli che, complimentandosi per i successi ottenuti, ha ricordato come Liverani sia stato il negozio in cui da bambino acquistò il suo primo abito. «Entrare qui dentro è come sentirsi a casa – ha commentato Ranalli – perché oltre ad essere consigliato ti senti coccolato. E questo tratto identitario fa la differenza». Successi, emozioni e soddisfazioni, frutto di altrettanti sacrifici. Già perché se nel lontano 1922 Serafino Liverani non avesse convinto la moglie Lucia a raggiungere i mercati locali con cavallo e biroccio per vendere i primi tessuti, oggi quell’edificio di tre piani nel cuore di Lugo non esisterebbe nemmeno. Prima dell’attuale sede di via Mentana, aperta nei primi anni ’80, il negozio era nel loggiato del Pavaglione, oggi adibito a vetrina espositiva.

Resta il fatto che sono sempre stati i figli a portare avanti quanto creato e coltivato dai loro familiari. Ed è così anche oggi, in quello che è uno dei più grandi e prestigiosi negozi di abbigliamento uomo e abiti da cerimonia. Oltre a Francesco Liverani, che all’età di 76 anni non ha nessuna intenzione di mancare un solo giorno da quello che è il suo habitat naturale, in negozio lavorano la moglie Daniela e i loro tre figli, Giovanni, Andrea e Lorenzo. Quest’ultimo, affiancato dalla moglie Giulia e dalla figlia Chiara, in un passaggio di testimone giunto alla quinta generazione.

Ma in cento anni la moda è cambiata moltissimo, così come potrebbe testimoniare il loro archivio. Proprio per condividere con la città questa bellissima favola, in concomitanza con l’imminente edizione autunnale di Lugo Vintage, una delle vetrine del negozio verrà allestita con pezzi storici, quelli che ancor oggi sono il Dna di molte collezioni. Per omaggiare la fidelizzata clientela e festeggiare questi 100 anni, fino a Natale Liverani ha deciso di applicare una scontistica su tutto l’abbigliamento.