Lugo, lavori al cimitero monumentale

In queste giornate dedicate ai defunti, i parenti ed i visitatori in visita al cimitero di città di via De Brozzi stanno constatando che sono in corso una serie di lavori nella suggestiva parte monumentale.

«Il nostro cimitero è un patrimonio ricco di opere di architettura, autentiche e di pregio – riferisce in proposito il responsabile del patrimonio comunale, architetto Giovanni Liverani –. Si tratta di un tipo di architettura con alcune sezioni risalenti all’Ottocento, assai rilevanti».

«Nella parte monumentale stiamo facendo alcune verifiche tecniche ed uno screening generale per appurare le reali carenze strutturali – dichiara ancora Liverani –. Solo alla fine dell’indagine potremmo programmare l’intervento di manutenzione necessario, che sarà da finanziare con risorse proprie del Comune, nell’ambito del prossimo piano per gli investimenti».

Il responsabile del patrimonio comunale informa inoltre che in questo momento si sta costruendo, nella parte dell’ampliamento nuovo a ovest chiamata zona Tratturo, un batteria di 80 nuovi loculi, con un impegno di spesa pari a circa 200mila euro.