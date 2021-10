Lugo, l’emozione di Daniela Poggiali: “Non sono mai scappata, sapevo di avere ragione”

“Scusate l’emozione, ho appena incontrato mia mamma che non sta molto bene”. L’ex infermiera di Lugo Daniela Poggiali ha incontrato la stampa dopo l’assoluzione della Cassazione: “Sapevo di avere ragione e non dovevo scappare. Spiace solo che mi sono vista tiogliere la libertà senza un motivo. Ora spero nella reintegrazione e magari delle parole di scuse da chi non mi ha mai difeso”. (Video di Massimo Fiorentini)

“In tutto questo periodo c’è stato un martellamento mediatico come se fossi una serial killer – ha aggiunto – ma io non sono quel tipo di persona”.