Lugo, giovedì chiuso per lavori un tratto di via Garibaldi

Giovedì 14 ottobre 2021 dalle 8.30 alle 11.30, a causa di lavori di smontaggio gru, si rende

necessaria la chiusura del tratto di via Garibaldi compreso tra vicolo Strocchi e l’intersezione

semaforica con via Sassoli e via Biancoli. Ne consegue che i veicoli che percorrono via Garibaldi nel senso unico di marcia consentito dovranno svoltare a sinistra in vicolo Strocchi giunti alla medesima intersezione.