Lugo, contributi a imprese colpite dal Covid

Sono in arrivo migliaia di euro per le imprese del territorio colpite dalla crisi economica generata dal Covid. L’importo che riceveranno entro la fine dell’anno potrebbe ammontare nella migliore delle ipotesi a 4mila euro, tetto massimo previsto, mentre sarà di almeno 2mila euro nell’eventualità, remota che vengano ammesse tutte le domande. Sono infatti 2,3 i milioni di euro di euro stanziati complessivamente dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell’ambito del bando dell’agosto scorso e sono rivolti interamente a micro, piccole e medie imprese, che abbiano una o più unità locali all’interno dell’Unione.



Per potervi accedere era necessario autocertificare determinati requisiti (tra i quali rientrare negli oltre cinquanta codici Ateco previsti, essere ancora operanti alla data dell’erogazione del contributo e non avere alcun debito con l’Amministrazione) che gli uffici preposti potranno controllare, anche a campione, prima di rendere ammissibili le domande.

A richiedere l’accesso ai contributi a fondo perduto sono state 1.109 imprese, presentando le apposite domande al Suap; tante sono le imprese che dall’agosto scorso, apertura del bando, hanno presentato la documentazione con la quale ora potranno essere dichiarate ammissibili e dividersi il plafond complessivo. Nell’eventualità che una parte dei fondi stanziati non sia distribuito, quella somma potrà essere riutilizzata nel corso dell’anno, e comunque, come confermato dagli uffici, questa non sarà. l’ultima misura prevista per le imprese.